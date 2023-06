L’arrêt du Tribunal de Tarascon, une nouvelle illustration du soutien international à l’intégrité territoriale du Maroc (universitaire colombien)

mercredi, 21 juin, 2023 à 21:51

Bogota – L’arrêt du Tribunal de Tarascon condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire contre l’accord agricole Maroc-UE, est une nouvelle illustration du soutien international à l’intégrité territoriale du Maroc, a indiqué Dr Hernán Olano, recteur de l’université UNICOC de Colombie.

Ce nouveau revers subi par les séparatistes du polisario témoigne aussi de l’”attachement de l’Union européenne et des institutions de ses pays membres à promouvoir un développement économique intégré en Méditerranée et à protéger les accords scellés avec le Maroc”, a souligné l’expert colombien dans une déclaration à la MAP.

Dans ce sillage, M. Olano a rappelé qu’en janvier 2019, le Parlement européen avait adopté à une large majorité l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, qui englobe les provinces du sud du Maroc, y voyant une consécration de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les pays européens.

Pour lui, la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée par des adversaires du Maroc dans le harcèlement de cet accord, se voit ainsi infliger un véritable revers dans ses tentatives de saper le partenariat entre Rabat et Bruxelles.

Et de conclure que c’était temps de mettre un terme à “la violation du principe du Pacta Sunt Servanda et aux tentatives de saboter les accords entre le Maroc et l’Union européenne, étant donné l’importance de l’investissement et du développement économique dans la région méditerranéenne pour le bien des populations des deux rives, que la Confédération paysanne a cherché à saboter devant les tribunaux”.