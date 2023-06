L’arrêt du tribunal de Tarascon, une nouvelle victoire judiciaire consacrant la pleine souveraineté du Royaume sur ses provinces du sud (politologue tunisien)

jeudi, 22 juin, 2023 à 12:51

Tunis – L’arrêt du tribunal de Tarascon, rejetant les tentatives de harcèlement judiciaire de l’accord agricole Maroc-UE par la Confédération Paysanne, constitue une nouvelle victoire judiciaire pour le Maroc, consacrant sa pleine souveraineté sur les provinces du sud, a souligné le politologue tunisien, Mohamed Nejib Ouerghi.

Cette décision consolide la conformité à la légalité internationale de la valorisation des ressources naturelles dans ces provinces, a déclaré à la MAP M. Ouerghi, notant qu’il s’agit d’un énième revers pour “le polisario”, qui intervient quelques semaines après celui que la Haute Cour de Londres avait infligé aux soutiens des séparatistes au Royaume-Uni.

Selon cet ancien PDG de l’agence de presse tunisienne “TAP”, ce nouveau désaveu judiciaire français ne fait que confirmer la vérité et conforte le Maroc dans son droit, consacrant du coup, le caractère légitime de l’action du Royaume dans ses provinces du sud.

Et d’expliquer que l’action intentée contre la société IDYL, entreprise spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, n’”a pas convaincu les juges et le stratagème concocté depuis un certain temps n’a pas fonctionné”.

La décision du tribunal a désavoué la Confédération paysanne sur toute la ligne, en donnant raison à la Société IDYL, a relevé M. Ouerghi, notant qu’IDYL a réussi à prouver que la confédération paysanne n’a pas la qualité pour agir en justice et démontrer que l’action judiciaire en question n’est pas recevable, car frappée de prescription.

“Pour certaines parties qui ne cachent pas leur hostilité envers le Maroc, en recourant souvent à des manœuvres politiciennes, viles et serviles dont personne n’ignore les tenants et les aboutissants, le désaveu est inévitable”, a affirmé le politologue tunisien.

Mardi, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.