L’assaut contre la clôture métallique de Melilia, une tentative visant à remettre en cause la politique marocaine d’immigration et d’asile (Chercheur)

samedi, 24 juin, 2023 à 12:58

Rabat – Le contexte des événements survenus en juin 2022 à travers l’assaut contre la clôture métallique du préside occupé de Melilia, mené par des migrants irréguliers, était lié à des tentatives visant à remettre en question les efforts du Maroc dans les domaines de l’immigration, de l’asile et des droits de l’homme, a affirmé Naoufal Bouamri, avocat et chercheur sur le dossier du Sahara.

“L’assaut de ces migrants irréguliers intervenait dans le sillage de la “guerre livrée contre le Maroc, en instrumentalisant les questions d’immigration, d’asile et des droits de l’homme”, afin de remettre en cause l’approche marocaine des droits humains visant l’intégration des immigrés et des réfugiés”, a souligné M. Bouamri dans une déclaration à la MAP.

Contrairement aux desseins des adversaires du Royaume, a-t-il poursuivi, le Maroc a été vivement salué par la communauté internationale et les Nations Unies pour le leadership de SM le Roi Mohammed VI sur la question migratoire et pour la politique menée par le Royaume en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

Le Maroc est un modèle en Afrique du Nord en la matière, “contrairement à ses voisins qui se sont livrés à des pratiques inhumaines contre les immigrés syriens, expulsés et abandonnés à leur sort pour mourir dans le désert, a indiqué l’expert, ajoutant que “n’eut été l’intervention humanitaire marocaine urgente, le pire serait arrivé”.

Le leadership du Maroc dans la question migratoire est l’aboutissement des efforts entrepris par le Royaume pour réformer le système législatif et l’harmoniser avec les conventions internationales relatives à l’immigration et à l’asile, a-t-il soutenu, notant que le Maroc s’est employé à asseoir une base institutionnelle solide pour faire face aux différentes problématiques liées à ce dossier complexe.

Par ailleurs, le chercheur a considéré que les tentatives d’autres parties de l’environnement régional du Royaume d’instrumentaliser la tragédie des immigrés irréguliers, dans le cadre de leur guerre contre les intérêts vitaux du Maroc, visent également à pousser le Maroc à la confrontation avec l’Europe en général, et l’Espagne en particulier, dans l’objectif de nuire à la dynamique des relations entre les deux pays.

Il a, de même, souligné que l’engagement responsable du Maroc sur ce dossier ne découle pas du fait que le Royaume est considéré comme le gendarme de l’Europe, mais procède des engagements mutuels entre le Royaume et les pays voisins.