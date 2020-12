L’Association pour la Coopération entre la Bulgarie, l’Afrique et l’Europe exprime son soutien à l’action du Maroc à El Guergarate

samedi, 12 décembre, 2020 à 13:59

Sofia – L’Association pour la Coopération entre la Bulgarie, l’Afrique et l’Europe (BAFEVRO) a exprimé son soutien aux initiatives du Maroc visant à mettre fin aux provocations “graves, inacceptables et indignes” auxquelles se sont livrées les milices du « polisario » dans la zone tampon d’El Guerguarate.

L’Association a exprimé la solidarité de ses membres et leur approbation de la réaction “juste, pacifique, appropriée et nécessaire du Maroc face aux tentatives vaines et désespérées et aux actes de banditisme perpétrés contre le peuple marocain et l’intégrité territoriale du Royaume”.

Dans un communiqué publié par le quotidien bulgare « Utro », l’Association a également dénoncé les provocations répétitives du ‘’polisario” à El Guerguarate, soulignant que le Maroc a pris ses responsabilités afin d’assurer la sécurité et le flux des personnes et des marchandises.

Tout en condamnant fermement les agissements du ”polisario”, l’Association a loué le courage et le professionnalisme des éléments des Forces Armées Royales de ne pas céder aux provocations des séparatistes.

L’Association BAFEVRO a également salué l’engagement du Maroc à respecter l’accord de cessez-le-feu.

L’Association pour la Coopération entre la Bulgarie, l’Afrique et l’Europe est une ONG à but non lucratif, fondée par des citoyens bulgares et des citoyens de pays africains et arabes, résidents permanents en Bulgarie.

L’Association BAFEVRO est active dans plusieurs domaines de coopération notamment la santé, l’éducation, le sport, la culture, ainsi que l’économie et les affaires à travers notamment l’échange et le développement de projets conjoints.