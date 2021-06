L’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe condamne fermement la résolution du PE

lundi, 14 juin, 2021 à 18:56

Sanaa – Le secrétariat général de l’Association des Sénats, Shoura et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) a exprimé sa ferme condamnation et son rejet de la résolution du Parlement européen sur le Maroc.

Dans un communiqué, le secrétariat général a indiqué que cette résolution contient des critiques et des accusations infondées concernant les politiques et les mécanismes suivis par le Maroc en matière d’immigration clandestine.

L’association a appelé le Parlement européen à revoir cette résolution injustifiée et ignorant les efforts inlassables et tangibles du Maroc en matière de lutte contre l’immigration clandestine et les questions de la traite d’êtres humains et le terrorisme, à adopter des positions pragmatiques et constructives pour renforcer la coopération et la coordination conjointe entre les deux pays dans le domaine de l’immigration clandestine et favoriser un dialogue rationnel pour traiter tout différend dans un cadre bilatéral entre le Maroc et l’Espagne.

Le secrétariat a exprimé son plein soutien au Maroc et à toutes les mesures qu’il prend pour contrer ce genre de résolutions dénuées de tout fondement, mettant en avant les efforts colossaux déployés par le Maroc et les mesures et mécanismes mis en place pour lutter contre l’immigration clandestine notamment à destination de l’Europe dont la décision de SM le Roi Mohammed VI de faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés, en situation irrégulière dans certains pays européens.