Latifa El Khayati, une femme qui brille sur la scène associative à Taroudant

mardi, 9 mars, 2021 à 12:32

Par Hassan Hermas

Taroudant – Durant plusieurs décennies Latifa El khayati est devenue, l’une des brillantes figures de la scène associative et humaine roudanie.

A la faveur de sa personnalité sociable et amicale, elle a réussi à encourager plusieurs femmes à aller vers l’avant et contribuer chacune, dans son domaine, dans le développement du pays.

Depuis 1967, elle s’est inscrite dans un parcours de longue haleine, celui de la promotion des femmes de la province et la défense de leurs droits, à travers la création de l’Union féminine roudanie .

Sa petite famille lui a été d’un grand soutien, et au fil des années elle a pu tisser des liens forts avec les familles de Taroudant, ainsi que les différents acteurs, y compris les autorités locales.

Ainsi, les initiatives lancées par l’Union ont été saluées par les familles qui envoyaient leur jeunes filles, chez Mme Latifa, pour apprendre “la broderie traditionnelle”, “la couture” et “la fabrication de tapis.”

En plus des métiers artisanaux, l’Union offrait également, des cours d’alphabétisation et d’apprentissage du saint Coran. Les bénéficiaires de ses formations ont veillé à apprendre ces techniques aux femmes de leur entourage n’ayant pas la possibilité de se déplacer jusqu’au siège de l’association.

Grande amatrice du patrimoine immatériel Marocain, Latifa El khayati veille lors de la célébration des fêtes nationales, à habiller en costumes et bijoux traditionnels l’ensemble des participantes, et ce dans les règles de l’art!

En plus de ses actions associatives et humaines, Mme Khayati a gagné la confiance des électeurs roudanis et elle les a représentés au Conseil municipal durant trois mandats, dont la dernière en 1983. Ainsi, elle a été parmi les premières femmes à contribuer dans la chose communale à la province.

Après plus de cinq décennies d’abnégation et de bienfaisance envers autrui, Mme Latifa continue à prendre part aux différentes actions associatives, dont sa participation, récemment, à une visite au passage d’El Guerguerat avec des membres de l’association Taroudant Awalan.