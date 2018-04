L’Atomium de Bruxelles, l’incarnation depuis 60 ans du rêve de l’humanité en un avenir meilleur

mardi, 3 avril, 2018 à 13:46

Par Amal TAZI

Bruxelles – “Oser rêver d’un futur meilleur à dimension humaine”: telle est la philosophie de l’Atomium, édifice phare et emblème depuis soixante ans de la ville de Bruxelles, capitale de l’Europe.

C’est ainsi que la direction du célèbre monument belge aux allures futuristes présente ce géant bâtiment hors du commun qui triomphe sur le ciel bruxellois.

De par la forme insolite de cet ouvrage aux neuf sphères, dont 5 visitables, et vingt tubes, mais aussi la vue panoramique imprenable qu’il donne sur toute la ville, l’Atomium force l’admiration des visiteurs très nombreux à s’y rendre chaque année. Ils étaient plus d’un demi-million en 2017 et l’on s’attend à plus en 2018 qui marque les 60 ans de l’Exposition Universelle de Bruxelles (1958) et donc de la création de l’Atomium. En cette année, le monument devrait accueillir son 7.000.000e visiteur depuis sa réouverture post-rénovation en 2006.

Tout au long de cette année de jubilé, le public est invité à assister à une série d’évènements populaires organisés au pied ou dans le bâtiment même. Le symbole de Bruxelles met également en place trois expositions temporaires dédiées à l’Expo 58 – cet événement universel et glamour qui l’a vue naître – sous le nom générique de Galaxy 58.

Encore aujourd’hui, l’Atomium s’inscrit dans l’ambition de continuer à perpétuer le même message universel de paix qui fut à l’origine de sa conception en tant qu’emblème de l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1958, la première du genre après la seconde guerre mondiale.

On disait alors qu’il incarnait “l’audace d’une époque voulant confronter le destin de l’Humanité avec les découvertes scientifiques”.

Plus qu’un monument, l’Atomium est le symbole le plus important de cette époque qualifiée d’”ère atomique” où tout semblait permis grâce au pouvoir de la science.

C’était là le rêve de départ, voire l’utopie qui a germé dans les esprits de l’ingénieur André Waterkeyn et des architectes André et Jean Polak, pour donner lieu à ce bâtiment “complètement fou, fantastique, quasi de science-fiction, qui défie l’imagination et transporte d’émotion”, dira Henri Simons, Directeur de l’asbl Atomium qui gère le monument.

“Ce rêve est lui-même le fruit de son époque. En 1958, l’humanité aspire à un avenir meilleur, harmonieux, progressiste et pacifié. Et c’est à Bruxelles, alors jeune capitale de l’Europe naissante (Traité de Rome en 1957), que les nations se rassemblent pour célébrer l’avènement du monde de demain”, écrit-il sur le site officiel de l’Atomium.

D’où son souhait que “Bruxelles, qui a aujourd’hui définitivement acquis son statut de ville internationale, se remette à oser, à rêver, à jouer les avant-gardistes tout comme elle le fit lors de l’Expo58” et partant la “revoir accueillir prochainement une nouvelle exposition internationale”.

Brandissant le slogan “bilan d’un monde, pour un monde plus humain”, l’Expo 58 avait pour ambition de refléter la volonté démocratique d’entretenir la paix entre toutes les nations, et la foi dans le progrès aussi bien technique que scientifique, tout en étant l’expression d’une vision optimiste dans l’avenir d’un monde neuf, moderne et hyper-technologique qui devrait permettre aux hommes de vivre mieux. Autant de valeurs que l’Atomium continue d’incarner jusqu’à nos jours.

En témoigne en l’occurrence l’utilisation pacifique de l’énergie atomique à des fins scientifiques – scanner médical, production d’électricité, etc. Celle-ci avait déterminé la forme de l’Atomium qui, haute de 102 mètres avec ses neuf sphères connectées entre elles, figure un cristal élémentaire de fer grossi 165 milliards de fois. Sa conception revient à l’Ingénieur André Waterkeyn (1917-2005). Les sphères furent quant à elles aménagées par les architectes André et Jean Polak.

Mais d’où vient l’appellation “Atomium” ? Il s’agit de l’association du début du mot atome et de la fin du mot aluminium, matière première servant d’abord pour le recouvrement des sphères.

Il faut dire que l’Atomium n’était pas destiné à survivre au-delà de l’Exposition Universelle de 1958. Comme la tour Eiffel, construite pour l’exposition universelle à Paris en 1889, il devait à l’origine être détruit à la fin de l’exposition. La popularité et le succès dont il a eu droit si rapidement en a décidé autrement… Il devint un élément majeur du paysage d’abord bruxellois, puis international. Un fabuleux destin !