L’Autriche salue l’engagement du Maroc à maintenir le cessez-le-feu

mardi, 24 novembre, 2020 à 20:48

Deux semaines après avoir été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine, Joe Biden pourra enfin entamer le processus de transition en prévision de son investiture le 20 janvier prochain. Le président sortant Donald Trump, sans nullement concéder la défaite, a donné le feu vert à son administration pour coopérer avec l’équipe de transition du président élu, mettant fin à un retard qui a suscité l’inquiétude sur l’impact de la persistance du blocage sur le fonctionnement des institutions du pays, aux prises avec une crise sanitaire et économique aiguë, et ses répercussions sur l’image et le leadership des Etats-Unis.