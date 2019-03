Le 30è sommet arabe de Tunis salue les efforts de SM le Roi Mohammed VI pour la défense d’Al Qods

dimanche, 31 mars, 2019 à 22:36

Tunis-Le 30è sommet arabe a salué, au terme de ses travaux tenus dimanche à Tunis, les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la défense de la ville sainte.

Le sommet auquel le Souverain était représenté par le ministre de le Justice, M. Mohamed Aujjar, s’est félicité aussi des efforts de SM le Roi pour le soutien à la résilience du peuple palestinien.

Il a également salué les actions menées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods relevant du Comité d’Al-Qods.

Les chefs d’Etat arabes ont de même souligné la place centrale de la cause palestinienne pour la Ouma arabe, l’identité arabe d’Al Qods-est occupée, capitale de l’Etat de la Palestine et le droit du peuple palestinien à recouvrer sa souveraineté sur tous les territoires occupés en 1967 y compris Al Qods-Est.

Le Sommet a réitéré l’attachement à l’instauration de la paix comme choix stratégique et la résolution du conflit arabo-israélien en se basant sur l’Initiative arabe de paix de 2002 selon laquelle une paix globale et une normalisation complète avec Israël passent nécessairement par un retrait de tous les territoires arabes occupés en 1967 et la reconnaissance de l’Etat de Palestine et des droits inéluctables du peuple palestinien.

Les chefs d’Etat arabes ont réaffirmé aussi la nullité de toute initiative ou décision qui va à l’encontre de la légalité internationale et exprimé le refus de toute pression politique et financière exercée sur le peuple palestinien et sa Direction dans l’objectif d’imposer des solutions injustes et non conformes aux références du processus de paix.

Le Sommet a exprimé la ferme condamnation des pratiques illégales d’Israël et des mesures tendant à annexer AlQods, à oblitérer son cachet arabe et à modifier sa composition démographique.

Il a également “dénoncé vigoureusement” la politique de colonisation menée par Israël sans relâche dans les territoires palestiniens occupés”, y compris Al Qods-Est.