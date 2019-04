Le DG de l’ISESCO salue le contenu du discours de SM le Roi à l’occasion de la visite du Pape François au Maroc et la signature de l’Appel d’Al Qods

lundi, 1 avril, 2019 à 9:26

Rabat-Le Directeur général de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO), Abdulaziz Othman Altwaijri, a salué, dimanche, le contenu du discours prononcé samedi par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, à l’occasion de la visite de Sa Sainteté le Pape François au Maroc, tout en se félicitant de la signature de l’Appel d’Al Qods.

“Le discours du Souverain a été on ne peut plus expressif du message de tolérance prôné par l’Islam, qui invite les gens à se connaitre et à respecter la diversité religieuse et ethnique, en rejetant toutes les formes d’extrémisme, un fléau qui doit être combattu en donnant à la religion la place qui est la sienne, au sein de l’éducation”, a indiqué M. Othman Altwaijri cité par un communiqué de l’ISESCO.

La mise en garde que SM le Roi a adressée à la jeunesse contre les phénomènes de radicalisation et d’entrée dans la violence, tout en soulignant que ce que tous les terroristes ont en commun n’est pas la religion, mais plutôt l’ignorance de la religion, constitue un appel sage qui lève la confusion et la mauvaise compréhension des véritables préceptes de la religion, a-t-il ajouté.

Pour le DG de l’ISESCO, la religion ne doit plus être prise pour ‘”un alibi pour les ignorants, pour l’ignorance et pour l’intolérance, car la religion est Lumière, Savoir, Sagesse. Elle est synonyme de Paix, préconisant de substituer des combats plus nobles et sereins”, comme l’a souligné le Souverain.

Par ailleurs, M. Othman Altwaijri s’est félicité de la signature par SM le Roi et le Pape François de l’Appel d’Al Qods, qui insiste sur la préservation de la Ville sainte de Jérusalem / Al Qods Acharif comme patrimoine commun de l’humanité et symbole de coexistence pacifique, ainsi que sur la conservation du caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Le Directeur général de l’ISESCO a également exprimé sa grande admiration à l’égard de “la cohésion qui caractérise les marocains, sous la conduite de SM le Roi, et l’hospitalité envers les visiteurs du Royaume, comme en témoigne l’histoire de ce pays, une terre de tolérance, de générosité, de science et de connaissance qui a enrichi la civilisation mondiale”.