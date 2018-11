Le discours de la marche verte définit les axes et orientations stratégiques d’une véritable politique de réconciliation (expert sénégalais)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 13:39

Dakar- Le discours prononcé, mardi, par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte a défini les axes et orientations stratégiques d’une véritable politique de réconciliation, a affirmé le président de l’Organisation internationale de migrants “Horizon sans frontières” (HSF), Boubacar Seye.

“Je salue un discours sincère, fédérateur qui définit les axes et orientations stratégiques d’une véritable politique de réconciliation”, a déclaré M. Seye à la MAP.

“Cette posture adoptée par SM le Roi Mohammed VI dresse un panorama d’approches pratiques de la réconciliation par un dialogue sincère à même de nous permettre de surmonter nos divergences et relever ensemble les défis majeurs du continent”, a-t-il souligné.

Ce discours de “haute facture” intervient dans ce contexte géopolitique tendu et miné par la menace terroriste, les replis identitaires et le défi de la migration, fait-il observer, ajoutant que “c’est le témoignage de l’engagement de SM le Roi pour la relance des processus de dialogue et de réconciliation pour la paix et la sécurité dans la perspective d’un développement humain durable”.