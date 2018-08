Le Discours royal réitère la nécessité de placer la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement (M. Benhammou)

mardi, 21 août, 2018 à 9:02

Rabat- Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 65-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, réitère la nécessité de placer la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement, a indiqué, lundi à Rabat, le directeur du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benhammou a rappelé que le Discours royal a mis en avant le rôle de la jeunesse en tant que “véritable force” et source de richesse, tout en appelant à placer les jeunes au centre du nouveau modèle de développement en leur assurant la formation et la qualification requises et en leur accordant la confiance dont ils ont besoin.

Le directeur du SMES a noté que le Souverain a également évoqué dans Son discours la problématique d’emploi des jeunes, appelant à entreprendre une “refonte globale des mécanismes et des programmes d’appui public à l’emploi des jeunes, pour les rendre plus efficaces et adaptés aux attentes des jeunes”.

En effet, le Discours royal, qui s’articule autour de six principaux axes, annonce une rencontre nationale sur l’emploi et la formation avec une révision des programmes proposés par les centres de formation au profit des jeunes, a poursuivi M. Benhammou, relevant que l’organisation de cette rencontre permettra de mettre en place une feuille de route pour l’emploi et de mettre en avant des spécialités qui garantissent l’emploi des jeunes, avec une orientation appropriée dans le système scolaire.

M. Benhammou a également relevé que le Souverain a insisté sur la nécessité d’offrir aux jeunes des opportunités équitables, déplorant qu’il “est inconcevable qu’un jeune sur quatre soit au chômage en dépit du niveau de croissance économique atteint globalement par le Maroc”.

SM le Roi a en outre souligné que la question d’emploi des jeunes est paradoxalement liée à une autre problématique à savoir la difficulté des entreprises de trouver des compétences dont elles ont besoin, notant que le retour des jeunes diplômés à l’étranger pour trouver une opportunité de travail montre clairement la nécessité de créer une attractivité et d’accorder à ces compétences la possibilité de retourner dans leurs pays pour contribuer au développement national, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, fait observer M. Benhammou, le gouvernement est appelé à accorder davantage d’intérêt à la question des jeunes et à contribuer à leur insertion professionnelle, en suivant une série de mesures visant notamment à donner la priorité aux spécialités qui permettent de trouver un emploi et instaurer un système efficace d’orientation précoce et revoir en profondeur les spécialités de la Formation professionnelle pour qu’elles répondent aux besoins des entreprises et du secteur public, a-t-il noté.

Interrogé d’autre part sur l’adoption du Conseil des ministres du projet de loi N°44.18 relative au service militaire, M. Benhammou a souligné que ce passage serait un bon outil pour encadrer les jeunes et renforcer leur formation pour faciliter leur accès au marché d’emploi.

Ce service permettra également de renforcer le sentiment d’appartenance et de citoyenneté chez les jeunes et d’apprendre davantage sur les valeurs de leur nation.

Il leur permettra également de se former afin d’être en mesure de comprendre les défis qui se posent en matière de sécurité, de stabilité et défense dans un monde en pleines turbulences, a-t-il conclu.