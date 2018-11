Le discours royal, “un diagnostic lucide de la géopolitique régionale” (universitaire)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 14:21

Paris-Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte est «particulièrement innovant» et pose «un diagnostic très lucide de la géopolitique régionale», a souligné l’universitaire marocain Youssef Chiheb.

«Avec lucidité et réalisme, Sa Majesté le Roi a non seulement tendu la main à l’Algérie voisine avec fraternité mais a proposé aussi un projet», à savoir la création d’un mécanisme politique conjoint pour le dialogue et la concertation «pour réanimer ce rêve maghrébin que tant de générations réclament», a affirmé ce professeur à la prestigieuse université française de la Sorbonne dans une déclaration à MAP-Paris.

SM le Roi a rappelé dans Son discours «les socles communs qui lient les pays du Maghreb», à savoir la langue, la religion, l’histoire et la géographie, mais aussi leur futur, a observé l’universitaire en soulignant que le Maghreb est «un socle géopolitique qui ouvre les perspectives d’une coopération plus en profondeur».

Cette coopération permettra notamment de faire face à la menace commune que constituent le terrorisme et le déferlement migratoire, a-t-il expliqué en soulignant que le retour du Maroc dans sa famille institutionnelle africaine est un prélude en soi à cette coopération sud-sud qui repose sur le principe gagnant-gagnant.

Sa Majesté le Roi œuvre en faveur d’une «intégration politique du continent africain, le seul au monde qui n’a pas encore d’instruments de régulation et d’intégration», a-t-il observé.

M. Chiheb a mis l’accent dans ce cadre sur la vision sage et éclairée du Souverain concernant à la fois «notre avenir au Maroc, notre avenir au Maghreb et notre avenir dans le continent africain».