Le Festival Ibéroaméricain de Théâtre de Bogotá, un événement phare dans le paysage culturel du sous-continent

mardi, 1 mai, 2018 à 13:37

Par Mohammed BEN MESSAOUD

Bogotá – Connue pour la diversité et la vitalité de sa vie culturelle, enrichie par le legs ibérique et l’héritage précolombien, la capitale colombienne, Bogotá, est devenue au fils des ans une plaque tournante des arts scéniques et dramatiques.

Tous les deux ans, Bogotá, qui compte 56 théâtres pour une population globale estimée à quelque 8 millions d’habitants, s’érige en scène de théâtre la plus grande du monde, en accueillant le Festival Ibéro-américain de Théâtre (FITB).

Dix-sept jours durant le mois de mars, la ville accueille les troupes de théâtre les plus importantes du sous-continent, mais aussi des autres régions du monde.

Bogotá se transforme ainsi en une véritable Ville-Théâtre à ciel ouvert dont les rues se remplissent de parades colorées.

Créé en 1988 à l’initiative de Ramiro Osorio, l’une des grandes figures de la scène culturelle du pays sud-américain, et ancien ministre de la Culture (1997-1998), et de l’actrice argentine, naturalisée colombienne, Fanny Mikey (1930-2008), pour marquer la célébration des 450 ans de la fondation de la ville de Bogotá, le FITB draine à chaque édition plus de deux millions de spectateurs, venus de toutes les régions de Colombie, mais aussi des quatre coins du monde pour assister à cet événement culturel hors pair et suivre les nombreux spectacles présentés dans les salles et en plein air par des troupes de renommée mondiale.

Le Festival offre un panorama complet des arts de la scène, car en plus des œuvres classiques, il propose également des spectacles de danse, de cirque, de musique, et de pantomime.

Vitrine de la diversité et la pluralité des différents genres et des tendances des arts de la scène dans le sous-continent, le FITB est marqué également par des ateliers spécialisés et des conférences des grands maîtres des arts de la scène, issus des quatre coins du monde.

Le festival qui vise à montrer et confronter les diverses expressions des cultures, contribue également à l’essor du développement artistique de la Colombie.

Depuis sa création, il a accueilli 520 compagnies, issues d’une cinquantaine de pays, du sous-continent et d’ailleurs, pour présenter 450 pièces de théâtre en salle et près de 150 spectacles de rue.

La dernière édition du Festival s’est tenue entre le 16 et le 1er avril 2018 avec la participation de 14 pays dont l’Argentine en tant qu’invitée d’honneur.

Une quarantaine de spectacles en matière d’art scénique et dramatique ainsi que des concerts de musique ont été présentés lors de cette édition.

Outre le FITB, la Colombie abrite chaque année plusieurs événements théâtraux importants, tels que le Festival international de marionnettes la Fanfarria de Medellín (nord-ouest), le Festival latino-américain de théâtre de Manizales (centre), le Festival international de théâtre de la Caraïbe à Santa Marta (nord) et le Festival artistique national et international de culture populaire “Invasión Cultural” de Bogotá.

Introduit en Colombie durant l’époque de la colonisation espagnole en 1560 par des troupes de zarzuela, le théâtre colombien a connu une grande évolution au 19ème siècle, avant d’acquérir une identité plus marquée lors du 20è siècle.

Les premières troupes nationales de théâtre, à proprement parler, sont apparues dans les années 1940. En 1960, le pays sud-américain a connu l’émergence d’un important mouvement théâtral qui marque le début du théâtre moderne en Colombie.

Le dramaturge et metteur en scène Enrique Buenaventura (1925- 2003) est considéré comme le père du théâtre moderne colombien. Fondateur en 1955 du Théâtre Expérimental de Cali (ouest), il a écrit et mis en scène plusieurs pièces théâtrales engagées, en harmonie avec ses idées de gauche.

Le dramaturge a employé des techniques théâtrales diverses, influencées entre autres par Bertolt Brecht.

En outre, chaque année, un Prix national de recherches en matière de théâtre est accordé par le ministère de la Culture. Le Prix de 2017 a été décerné au chercheur Rafael Enrique Pulecio Mariño.