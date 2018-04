Le forum international de Tarfaya, une occasion de renforcer les capacités de plaidoirie de la société civile autour de la cause nationale (M. El Khalfi)

samedi, 7 avril, 2018 à 12:42

Laâyoune – Le forum international de Tarfaya, qui se tient du 6 au 9 avril sous le thème ”la question des frontières dans la zone sahélo-saharienne”, offre une occasion de renforcer les capacités de plaidoirie de la société civile pour défendre la première cause nationale et contrecarrer les allégations des ennemis du Royaume, a affirmé, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

S’exprimant lors de la présentation, vendredi soir à Laâyoune, du livre “Marocanité du Sahara, réalités et contrevérités sur le conflit” publié en 2016 par le ministère de la Communication, M. El Khalfi a souligné que “la défense de la justesse de la cause nationale et de la marocanité du Sahara doit être fondée sur une parfaite connaissance des faits de l’histoire et appuyée par la recherche scientifique en vue de démystifier les allégations des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume et mettre à nu leur propagande fallacieuse”.

Le ministre a indiqué, dans ce sens, que ce livre bat en brèche onze contrevérités sur la question du Sahara marocain et démontre leur aspect fallacieux, en étalant des réalités consolidées par les données de l’histoire et de la géographie, confortées par les développements politiques et économiques et renforcées par les efforts visant à faire des provinces du sud un hub de développement économique et à les consacrer comme facteur de stabilité et de sécurité dans la région sahélo-saharienne.

“L’un des points clés de plaidoirie en faveur la marocanité du Sahara consiste à rappeler que le recouvrement par le Maroc de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale s’est fait par étapes, avec la récupération du Sahara marocain dans les années 70, dans la mesure où le Royaume a été divisé par les forces d’occupation en trois parties (zone espagnole, zone française, tandis la ville de Tanger avait un statut international)”, a-t-il relevé.

Après avoir énuméré une série d’allégations colportées par les adversaires du Royaume, M. El Khalfi a mis en avant des arguments réfutant les thèses des séparatistes visant à falsifier les faits au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Maroc.

Le ministre a dénoncé, à cet égard, les dernières provocations du polisario dans la zone tampon à l’Est du dispositif de défense, rappelant que le Maroc, à la signature de l’accord de cessez-le-feu (1991), s’était retiré de cette zone qui a été placée sous la responsabilité de l’ONU (…).

“Certaines thèses des séparatistes tentent aujourd’hui de présenter le dispositif de défense au Sahara comme une frontière, alors qu’il ne l’est pas. Les frontières du Sahara marocain sont celles avec l’Algérie”, a-t-il soutenu.

“Face à ces manœuvres ourdies par les ennemis du Royaume dans la zone tampon, la réaction du Maroc a été ferme”, a noté le ministre, rappelant le message adressé par SM le Roi Mohammed VI au Secrétaire Général de l’ONU, et dans lequel le Souverain “a tenu à exprimer, au nom de toutes les forces vives nationales, toutes sensibilités confondues, le rejet ferme et déterminé du Maroc de ces provocations et de ces incursions inacceptables”

L’ouvrage “Marocanité du Sahara: réalités et contrevérités sur le conflit” constitue un guide en matière de plaidoyer pour la question nationale qui expose les illusions du discours séparatiste hostile à l’unité territoriale, tout en les réfutant par des arguments historiques, légaux et concrets.

Dans le cadre du festival de Tarfaya, organisé par l’association Alter Forum en partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat, M. El Khalfi animera samedi à Tarfaya une rencontre sur la plaidoirie en faveur de la marocanité du Sahara.