Le gouvernement espagnol approuve un accord de coopération avec le Maroc en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance

vendredi, 29 décembre, 2017 à 20:30

Madrid – Le Conseil des ministres espagnol, réuni vendredi, a autorisé la signature et l’application provisoire d’un accord entre l’Espagne et le Maroc portant sur la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance, indique le gouvernement espagnol.