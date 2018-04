Le leadership pro-actif et audacieux de Sa Majesté le Roi devrait inspirer une Ligue arabe au service des peuples (National Interest)

lundi, 16 avril, 2018 à 15:13

La réforme de l’Administration publique ambitionne d’opérer des changements structurels à plusieurs niveaux aussi bien celui de l’organisation et la gestion qu’au niveau de la moralisation et de la numérisation dans l’objectif de développer le service public et améliorer les prestations fournies aux citoyens, a souligné M. Benabdelkader.