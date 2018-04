Le Maroc et le Portugal appelés à jouer ensemble un rôle majeur en Afrique

jeudi, 12 avril, 2018 à 21:12

Lisbonne – Le Maroc et le Portugal peuvent jouer un rôle majeur dans le développement du continent africain, en raison de l’histoire commune, de la proximité géographique et de la profondeur des relations d’amitié qui lient les deux pays, a souligné jeudi à Lisbonne, Driss Guerraoui, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE).