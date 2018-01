Le Maroc et l’Inde, en mesure de jeter les fondements d’un partenariat renforcé en 2018 (Journal indien)

lundi, 1 janvier, 2018 à 20:59

New Delhi – Le Maroc et l’Inde sont en mesure de jeter les fondements d’un partenariat renforcé en 2018 et de hisser leurs relations de coopération à des niveaux supérieurs, écrit dimanche le quotidien indien, “The Times of India”.