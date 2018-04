Le Maroc et l’Indonésie: Des perspectives prometteuses de coopération dans le secteur touristique

samedi, 7 avril, 2018 à 11:52

-DNES: Fatima Zahra Errajy-.

Semarang – Confortés par des relations politiques et culturelles distinguées et un patrimoine culturel et civilisationnel exceptionnel, le Maroc et l’Indonésie peuvent parler sans réserve de perspectives prometteuses de coopération dans divers domaines, notamment celui touristique.

L’importance du partenariat maroco-indonésien dans le secteur touristique se justifie par la position du Maroc comme porte d’entrée de l’Afrique vers l’Asie et le monde, par l’emplacement de l’Indonésie en tant qu’issue du Royaume vers la région sud-est de l’Asie, ainsi que par les opportunités qu’offre ce partenariat pour s’ouvrir sur le marché touristique indonésien et asiatique.

Il y a quelques mois, les deux pays ont signé plusieurs accords de partenariat portant sur le développement de la coopération et la promotion des échanges commerciaux dans le cadre de la 32ème édition de la “Trade expo Indonesia 2017” à Jakarta, contribuant ainsi à la consolidation des relations bilatérales dans divers domaines et visant un partenariat solide et rentable pour les deux parties.

“L’Indonésie et le Maroc ont plusieurs points en commun, notamment en termes d’ouverture culturelle, de coexistence pacifique et de tolérance religieuse”, a indiqué, à cet égard, le responsable de Département tourisme et marketing de la province de la Java Central, Alam Jah, affirmant que ces points communs permettront de renforcer davantage la coopération touristique et commerciale, à l’instar de la coopération culturelle et scientifique.

Dans une déclaration à la MAP en marge d’une réunion d’affaires entre les opérateurs marocains et indonésiens, tenue dans le cadre d’une tournée promotionnelle organisée par l’ambassade d’Indonésie à Rabat au profit de journalistes et agenciers marocains, le responsable a souligné que la proximité du Maroc de l’Europe ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine, d’autant plus que de nombreux Indonésiens visitent le Maroc régulièrement pour le tourisme, les études ou le travail.

La première visite d’une délégation marocaine dans la province de Java Central se veut une occasion de renforcer la coopération entre le Maroc et cette province qui regorge de potentiels naturels et se veut un modèle de coexistence religieuse et culturelle, a-t-il ajouté.

Il a également exprimé son souhait de visiter le Maroc avec un groupe de responsables du secteur touristique et de créer des ponts pour l’échange touristique et l’intensification des rencontres entre les opérateurs du secteur.

De son côté, le Président de l’Association des agences de voyages indonésienne (ASITA) dans la province de Java Central, Aucar Moratino, a exprimé sa volonté de développer les échanges touristiques entre les deux pays, à l’instar des échanges scientifiques et culturels bilatéraux, et de tirer profit au maximum des compétences de l’Indonésie et du Maroc pour attirer les touristes et encourager les agences de voyage à investir dans les deux destinations.

L’ASITA est en train de mettre en place un programme spécial de nature à permettre aux touristes indonésiens de découvrir certaines destinations touristiques marocaines, et de construire des liens de partenariats et d’échanges avec les agences de voyages et les acteurs marocains dans ce domaine, a déclaré à la MAP le président de l’ASITA.

Il a également appelé à se pencher sur la coopération en matière de formation aux métiers de tourisme, notamment la formation des guides touristiques, ainsi que l’échange d’expériences et de compétences dans le domaine, estimant que le travail dans le secteur du tourisme nécessite une formation particulière et une accréditation spéciale d’une association spécialisée.

Les opérateurs du secteur touristique et des voyages au Maroc sont invités à découvrir et promouvoir un pays regorgeant de richesses naturelles et culturelles, d’autant plus qu’il est témoin d’une grande dynamique au niveau du développement du produit touristique, atteignant entre 6% et 8% annuellement, a indiqué, pour sa part, l’agent de voyages et ancien directeur de la Fédération des agences de voyages au Maroc, Fouad Lahbabi.

Il a, dans ce sens, souligné que le tourisme interne représente plus de 60% du tourisme dans ce pays asiatique, ce qui représente une expérience dont le Maroc pourrait bénéficier afin de développer son tourisme national au niveau des infrastructures, des programmes et de la diversité des destinations.

Concernant les touristes étrangers, M. Lahbabi a révélé que l’Indonésie reçoit plus de 13 millions de touristes par an, la majorité provenant du Japon, de la Chine et de l’Australie, particulièrement dans l’île de Bali, considérant que c’est une occasion pour motiver le touriste marocain à découvrir ce pays, à travers notamment le tourisme culturel.

Le développement de l’échange touristique entre les deux pays doit commencer en faisant connaître leurs produits touristiques et en créant des canaux et outils pour les promouvoir, a-t-il martelé.

En mage de cette tournée promotionnelle qui intéresse les provinces de Yogyakarta et Java Central, la délégation marocaine participera à une exposition touristique qui sera l’occasion de discuter des opportunités de coopération bilatérale entre les opérateurs touristiques des deux pays.

La tournée est organisée dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations entre le Maroc et l’Indonésie dans les domaines social, culturel et touristique et à explorer de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays.