Le Maroc, relais économique et culturel du triangle Afrique-Europe-Amérique Latine

mardi, 15 mai, 2018 à 19:43

Lisbonne – Le Maroc se positionne comme un relais économique et culturel dans la dynamique triangulaire liant l’Afrique, l’Europe et l’Amérique latine, a souligné mardi à Lisbonne Fathallah Oualalou, ancien ministre de l’Economie et des Finances.