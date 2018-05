Le Maroc sera “certainement” un acteur décisif au sein du CPS (Think tank sud-africain)

mercredi, 9 mai, 2018 à 14:14

Rabat – Le Maroc sera “certainement” un acteur décisif tout au long de son mandat au sein du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), a affirmé, mercredi à Rabat, Liesl Louw-Vaudran, consultante au sein de l’Institute for Security Studies (ISS), un think tank basé à Pretoria (Afrique du Sud).