Le Maroc, ses atouts et son dynamisme au centre d’un débat à Paris avec de nombreux députés et sénateurs français

mardi, 17 avril, 2018 à 13:41

Paris – Les atouts dont jouit le Maroc, parmi lesquels sa stabilité, son dynamisme économique et social, son identité plurielle, sa diversité culturelle et les efforts entrepris en vue de mieux le positionner à l’international, ont été mardi au centre d’un débat à Paris auquel ont pris une trentaine de députés et de sénateurs français.