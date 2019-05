Le Maroc, “un ami et allié important” des États-Unis (Représentant spécial américain pour les négociations internationales)

mercredi, 29 mai, 2019 à 9:52

Washington-Le Maroc est un pays “ami et allié important” des États-Unis, a indiqué le représentant spécial américain pour les négociations internationales, Jason Greenblatt.

M. Greenbalt a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour “le partage de Votre sagesse”, à l’occasion d’un iftar offert mardi par le Souverain, en l’honneur de M. Jared Kushner, Conseiller principal du Président américain.

Dans un tweet, M. Greenblatt s’est dit “honoré” d’avoir pris part à cet iftar.

Auparavant, SM le Roi a eu des entretiens avec M. Jared Kushner qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les États-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.