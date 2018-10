Le ministre portugais des AE souligne la coopération étroite avec le Maroc dans plusieurs domaines

vendredi, 26 octobre, 2018 à 9:09

Anass El Attar, l’une des grandes icônes de la musique andalouse et son légendaire orchestre ‘’Mohamed Lbrihi’’, accompagnant, dans un concert grandiose et inédit, une brochette d’artistes parmi les plus talentueux, ont enchanté le public, jeudi soir, à l’ouverture de la 15è édition du festival “Les Andalousies Atlantiques d’Essaouira”.