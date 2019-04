Le monde invité à suivre l’appel à la paix de SM le Roi et du Pape François (Leader évangélique américain)

lundi, 1 avril, 2019 à 12:04

– Propos recueillis par Omar ACHY –

Washington-Le monde est appelé à suivre l’appel à la paix livré par SM le Roi Mohammed VI et le Pape François, a indiqué le Révérend Rob Schenck, un leader de la communauté évangélique aux Etats-Unis, pour lequel la visite du Souverain pontife au Maroc “intervient à un moment charnière de l’histoire”.

SM le Roi et le Souverain pontife sont des “symboles courageux” de paix dans un monde tourmenté, a ajouté, dans un entretien à la MAP à Washington, ce conseiller auprès du Secrétaire général de l’Alliance évangélique mondiale.

“À l’instar de Sa Majesté le Roi, le Pape est également, à la fois, un chef religieux et un chef d’État moralement courageux. Il fait écho à l’appel du Souverain marocain à l’unité humaine, modèle de respect de toutes les traditions religieuses et de l’importance de la rencontre avec l’autre et des vertus qui en découlent”.

Pour cet ancien conseiller auprès de l’ambassadeur itinérant des États-Unis pour la liberté du culte, “c’est le genre de paix qui contraste avec la haine et le terrorisme qui sévissent dans le monde. C’est bien la paix dont nous avons besoin aujourd’hui”.

Le Révérend américain qui préside l’Institut Dietrich Bonhoeffer à Washington n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour le Maroc, un pays “stable et modéré” qu’il a déjà visité.

Ce leader de la communauté évangélique, un courant protestant très important aux Etats-Unis, compte à son actif plusieurs ouvrages. Ses positions sur les questions d’actualité et les politiques publiques sont souvent citées dans les médias.

L’important déplacement au Maroc du Pape François, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, a été largement relayé dans la presse américaine.