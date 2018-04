Le Musée d’Art Précolombien, un joyau architectural transformé en haut lieu de la culture latino-américaine au cœur de Santiago du Chili

mercredi, 4 avril, 2018 à 12:52

Par Brahim Salaheddine AMHIL.

Santiago – Le Musée d’Art Précolombien de Santiago de Chile est un haut lieu de la culture et des arts en Amérique latine qui abrite une importante collection d’œuvres précolombiennes, représentatives de la culture des différents peuples du continent sud-américain depuis des millénaires.

Créé à l’initiative de l’architecte, collectionneur et grand amateur d’art Sergio Larraín García-Moreno qui se constitua une importante collection d’objets précolombiens au cours de ses nombreux voyages dans le continent latino-américain, ce musée est idéalement situé dans le centre historique de Santiago à quelques dizaines de mètres de la Place d’Armes.

Dans les années 1970, cet éminent architecte classé parmi les plus brillants de sa génération, a pris conscience de l’ampleur de la collection qu’il avait acquise et de la nécessité de la protéger. A l’époque, le maire de Santiago, Patricio Mekis, accepta de mettre à sa disposition un bâtiment qui pourrait héberger et entretenir ce précieux patrimoine culturel.

Dès lors, Sergio Larraín García-Moreno a mis en place une Fondation portant son nom qui aura pour objectifs de protéger, étudier et promouvoir le legs artistique de tous les peuples précolombiens, ainsi naquit la Fondation Larraín Echenique, une initiative pionnière en Amérique Latine dans ces temps marqués par les luttes idéologiques.

Dès lors, le Musée pris possession de l’un des bâtiments les plus importants de l’époque coloniale qui fut construit en 1805 et déclaré Monument national au Chili en 1960: le Palacio de la Real Aduana (Palais des Douanes Royales) un joyau architectural de style néo-classique.

Le Musée d’Art Précolombien ouvrit enfin ses portes en décembre 1981 et a exposé à ce jour plus de 5.000 pièces précolombiennes ainsi qu’une collection ethnographique des cultures mapuche et aymara.

Tous les ans, le musée organise des expositions permanentes ou temporaires sur des thématiques des peuples précolombiens ou les expositions permanentes “Amérique précolombienne dans l’Art” et “le Chili avant le Chili”.

Dans les salles du Musée, les visiteurs retrouvent une série d’objets attestant du patrimoine culturel des peuples précolombiens dont plusieurs masques, statues, textiles, figurines, céramiques ainsi que des objets en or avec pour thématiques récurrentes la mort, les sacrifices, le chamanisme, les animaux, la musique ou la danse.

Plus de cinquante cultures sont représentées au musée, dont dix peuples originaires du Chili comme les Mapuches ou encore les Atacameños.

A travers des œuvres qui illustrent les trois principales techniques utilisées par les artistes préhispaniques, à savoir, les pétroglyphes (gravures sur pierre), les pictogrammes (peintures) et les géoglyphes (marques ou dessins sur le sol), le musée retrace également le thème de l’art rupestre au Chili et présente à ses visiteurs les principaux sites du pays et explique leurs caractéristiques, leurs contextes ainsi que leurs significations.

Cet édifice culturel compte également dans son sous-sol une bibliothèque spécialisée dans l’art précolombien.

Né à l’initiative d’un fervent collectionneur d’arts et admirateur des cultures précolombiennes, le Musée d’Art Précolombien a été la consécration ultime de Sergio Larraín García-Moreno, décédé le 27 juin 1999.