Le Palais des beaux-arts, un joyau d’architecture trônant au centre de Mexico

vendredi, 13 avril, 2018 à 13:52

Par Khalid EL HARRAK.

Mexico – Situé dans le centre de la ville de Mexico, le Palais des beaux-arts (Palacio de Bellas Artes), à la fois opéra et musée, est un joyau architectural qui abrite des fresques des plus grands muralistes mexicains et accueille de nombreuses manifestations culturelles et artistiques.

Principal pôle culturel de Mexico et l’un de ses bâtiments les plus remarquables, le palais fut dessiné par l’architecte italien Adamo Boari en 1901 pour remplacer l’ancien Gran Teatro Nacional détruit à cette date, mais sa construction ne fut terminée qu’en 1934, en combinant architecture Art nouveau et fresques murales.

Depuis, le palais occupe une place très importante dans la vie culturelle mexicaine en accueillant des opéras mexicains et étrangers, des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des concerts de musique classique ou mexicaine et des expositions artistiques, a confié à la MAP le guide de ce bâtiment, José Hernandez.

L’édifice de 7 étages mesure 52 mètres de haut et est surmonté d’une impressionnante coupole colorée avec des sculptures des quatre muses en référence à la dramaturgie, la dramaturgie lyrique, la tragédie et la comédie, qui sont l’incarnation des beaux arts, a-t-il explique.

A l’intérieur, un étage est aménagé pour recevoir des salles d’exposition et de spectacles, étant le foyer de la Compagnie nationale de danse, de l’Orchestre Symphonique National, de la Compagnie Nationale d’Opéra, du Ballet Folklorique de Mexico et de l’Orchestre de Chambre des Beaux-Arts.

Presque entièrement fait de marbre de Carrare, ce lieu mythique propose trois niveaux entièrement dédiés à l’art, avec en point d’orgue des fresques réalisées par les plus grands maîtres du muralisme mexicain en l’occurrence José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros et Diego Rivera, a fait savoir M. Hernandez.

Au côté de l’œuvre Nacimiento de la Nacionalidad (Naissance de la nationalité), dédiée au peuple mexicain dans toute sa diversité, se déploie la fresque la plus célèbre du palais, El Hombre en el Cruce de Caminos (L’Homme à la croisée des chemins), réalisée par Diego Rivera en 1934.

La façade est faite de marbre blanc tandis que de nombreuses variétés précieuses de marbres de carrare et de différents tons sont utilisées à l’intérieur. Sur le plafonnier repose un lustre de cristal représentant Apollon entouré des Muses des arts.

Le décor polychrome constitue l’attrait principal de la construction alors que des masques dépeignant les divinités mayas attendent les visiteurs dans le hall principal.

Dès l’entrée, le visiteur est invité à admirer le hall aux dimensions spectaculaires, éclairé par la lumière naturelle filtrée par le vaste dôme de verre au-dessus, qui contient environ un million de morceaux de verre opalescent, de 2 cm chacun, la raison de sa décoration étant les volcans légendaires qui encadrent la vallée de Mexico.

La salle principale peut accueillir plus de 1.700 personnes. Son rideau ignifuge, qui souligne l’image des volcans Popocatepetl et Iztaccihuatl, pèse 24 tonnes et a été commandé à la Casa Tiffany.

Dans les autres salles défilèrent tous les artistes qui marquèrent la vie artistique mexicaine depuis les années vingt. On vient y découvrir de prestigieuses créations musicales, y admirer de grandes rétrospectives, y écouter des orateurs célèbres ou encore s’initier aux premières oeuvres du cinéma parlant.

Le palais, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, abrite également deux musées, celui des beaux-arts et le musée d’architecture de la ville.

A la veille de ses 90 ans, le Palacio de Bellas artes a été consolidé comme le site culturel numéro un du pays, sa scène emblématique et ses grandes salles reçoivent la plus remarquable des manifestations artistiques pour faire profiter le public de l’opéra, de la danse, de la musique symphonique, des récitals, des hommages, des conférences et des présentations de livres.