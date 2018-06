Le peuple palestinien salue le soutien humanitaire agissant du Maroc (Responsable palestinien)

mardi, 12 juin, 2018 à 10:55

(ES : Jaouad Touiouel)

Gaza – Le peuple palestinien salue hautement le “soutien humanitaire et solidaire agissant” du Maroc à l’égard de la Palestine, a indiqué le délégué du ministère palestinien de l’information, Salama Maârouf.

Le soutien que le Maroc ne cesse d’apporter à la Palestine pour faire face au blocus qui lui est imposé prouve que la cause palestinienne figure parmi les priorités des Marocains, Roi, gouvernement et peuple, a déclaré le responsable palestinien à la MAP peu avant l’entrée en service de l’hôpital de campagne médico-chirurgical marocain déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza.

“Nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction et de gratitude la nouvelle des aides humanitaires annoncées par SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il ajouté, soulignant que le Souverain, en Sa qualité de président du Comité Al-Qods, “a toujours été aux côtés du peuple palestinien”, d’autant que “les positions du Royaume en soutien à la cause palestinienne sont très nombreuses”.

Pour lui, cette initiative marocaine “noble” contribuera à satisfaire les besoins médicaux dans la bande de Gaza, au vu du grand nombre des blessés et des malades nécessitant des interventions chirurgicales et un suivi médical régulier.

Salama Maârouf a, par ailleurs, dit souhaiter que d’autres pays arabes emboitent le pas au Maroc pour apporter d’autres formes de soutien au peuple palestinien.

Les aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien étaient arrivées dans la nuit de vendredi à samedi à Gaza.

L’opération humanitaire marocaine comprend le déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR et la distribution d’un lot de médicaments, de couvertures et de denrées alimentaires.

L’hôpital de campagne prodiguera les soins nécessaires aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.

Il offrira des consultations dans différentes spécialités, notamment en médecine générale, médecine dentaire, médecine d’urgence, cardiologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie-obstétrique, traumatologie, pédiatrie et radiologie.

Quant aux aides humanitaires, elles comprennent 113 tonnes de denrées alimentaires (56,5 tonnes pour la bande de Gaza et 56,5 tonnes pour Ramallah et Al-Qods) à consommer durant le mois sacré de Ramadan.

Cette aide acheminée à la bande de Gaza comprend, en outre, 5.000 couvertures et un lot de 25 tonnes de médicaments.

Le 29 mai dernier, SM le Roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.