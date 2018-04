Le pont de Brooklyn, monument mythique de New York, ville des ponts et tunnels

mardi, 10 avril, 2018 à 11:57

-Par Naoufal Enhari-.

New York – S’il est un monument emblématique de la ville de New York, le pont de Brooklyn (“Brooklyn bridge”) est certainement l’un des plus mythiques et visités, au même titre que la Statue de la Liberté et l’Empire State Building, pour avoir symbolisé pendant plus de 135 ans la grandeur de cette ville et l’ingéniosité de ses habitants et concepteurs.

Reliant le sud de l’île de Manhattan au nord du quartier branché de Brooklyn au-dessus de l’East River, ce pont à l’architecture impressionnante est le seul de New York qui ne soit pas métallique, avec son arche de 2.005 mètres et ses piliers de granites de 90 mètres de haut.

Achevé en 1883, le pont de Brooklyn changea dramatiquement les relations entre les deux voisins, Manhattan et Brooklyn, avec le rattachement de cette dernière ville à la grande agglomération de New York en 1898. Sa construction fut, en effet, capitale pour la circulation des personnes et des marchandises entre Brooklyn et Manhattan.

Et pour cause. Dans une ville sectionnée par les cours d’eau et les rivières, les ponts et tunnels sont des infrastructures névralgiques qui relient les cinq Boroughs (arrondissements) de New York et leur plus de 8,6 millions d’habitants. En effet, la ville de New York compte plus de 2.000 ponts et tunnels.

Un des plus anciens ponts suspendus avec haubans des Etats-Unis, le Brooklyn bridge est classé depuis 1964 comme monument national historique, et monument national historique de génie civil en 1972.

Etalé sur deux niveaux, piétons et cyclistes en haut et véhicules en bas, le Brooklyn Bridge a été à l’époque de sa conception par John A. Roebling, un ingénieur d’origine allemande, un chef d’œuvre d’innovation technologique avec l’utilisation pour la première fois du câble métallique.

Aujourd’hui, le Brooklyn Bridge reste une attraction majeure pour les touristes et visiteurs de la Big Apple. Le pont offre, en effet, une vue imprenable sur la skyline du lower Manhattan et du quartier financier, ainsi que sur la East River.

Les touristes l’arpentent ainsi à longueur de journée, notamment pour accéder aux quartiers branchés du nord de Brooklyn qui ont fleuri à son pied. Il s’agit en particulier du quartier de DUMBO, avec ses restos à la carte, coffee-shop, pubs, et boutiques coquettes au coin de chaque rue, et sa promenade verdoyante le long du fleuve (Brooklyn Bridge Park).