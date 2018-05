Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda salue le leadership de SM le Roi en Afrique

mardi, 8 mai, 2018 à 20:48

Saint-John’s (Antigua-et-Barbuda) – Le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a salué, mardi à Saint-John’s, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique, formant le voeu d’en bénéficier pour consolider les relations entre les Caraïbes et l’Afrique.

“Je suis très heureux de constater la projection du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Afrique”, a-t-il déclaré à la MAP, à l’issue d’un entretien avec l’ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri.

Le Premier ministre antiguayen a exprimé le voeu de renforcer les relations de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) et de la Communauté des Caraïbes (Caricom) avec le Maroc.

L’idée est de bénéficier de la position du Maroc en tant que porte d’entrée dans l’Union africaine, a-t-il soutenu, en mettant en avant le rôle de Sa Majesté le Roi dans le rapprochement des Caraïbes et de l’Afrique.

Le Premier ministre antiguayen a, par ailleurs, réitéré le soutien de ce pays des Caraïbes à l’intégrité territoriale du Royaume et à la souveraineté nationale sur son Sahara, affirmant aussi son adhésion aux efforts du Conseil de sécurité de l’ONU en vue d’une solution négociée et mutuellement acceptable à ce dossier.

“Le Maroc a soutenu Antigua & Barbuda et nous sommes toujours heureux de soutenir le Royaume qui a été très sensible à nos besoins de développement”, a-t-il ajouté, mettant en avant l’assistance qu’apporte le Maroc au développement de son pays, notamment en matière de renforcement des capacités dans des secteurs comme l’agriculture et la production.

Le responsable antiguayen a saisi cette occasion pour réitérer la gratitude de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’aide humanitaire et matérielle envoyée par le Maroc à ce pays des Caraïbes frappé l’automne dernier par l’ouragan dévastateur Irma.