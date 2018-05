Le prochain Sommet africités de Marrakech, un événement important pour l’Afrique et le monde entier (SG des CGLU)

lundi, 28 mai, 2018 à 19:39

Accra – Le Sommet Africités, rendez-vous panafricain des autorités locales et territoriales qui se tiendra du 20 au 24 novembre prochain à Marrakech, sera un événement important pour l’Afrique et le monde entier, eu égard à l’intérêt que revêt le thème retenu pour cette manifestation, a indiqué, lundi à Accra, le secrétaire général des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), Jean Pierre Elong Mbassi.