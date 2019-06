Le projet structurant et multidimensionnel de Tanger-Med, le fruit d’une vision royale éclairée

samedi, 29 juin, 2019 à 0:53

Originale, historique, artistique, paisible… Bref, elle porte parfaitement son nom “Assilah”, la Ville authentique, l’oasis des artistes et intellectuels et le lieu idyllique pour les visiteurs venus des quatre coins du monde pour admirer et imaginer les traces d’un passé lointain et vénérable sur des murs remplis d’art, de significations et d’historicité.