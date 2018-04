Le règlement de la crise syrienne ne peut être que politique

lundi, 16 avril, 2018 à 8:57

Dhahran – Le règlement de la crise en Syrie ne peut être que politique moyennant le dialogue entre toutes les parties syriennes et conformément à la légalité internationale, sur la base de la résolution onusienne 2252, les décisions de Genève I et les conclusions des réunions d’Astana et de Sotchi, a affirmé, dimanche à Dhahran, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.