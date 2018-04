Le retour au téléthéâtre, seul moyen à même de redonner au théâtre égyptien son rayonnement d’antan (metteur en scène)

jeudi, 26 avril, 2018 à 11:44

-(Ahmed El Guermali)-.

Le Caire – Le retour au téléthéâtre est le seul moyen à même de redonner au théâtre égyptien son rayonnement et son leadership d’antan et de permettre à cette expression artistique de renaître à nouveau, a affirmé le metteur en scène égyptien Hani Nabulsi

L’Egypte a vécu une renaissance théâtrale depuis le début du siècle dernier mais les années 60 constituent l’étape phare du théâtre égyptien dans la mesure où elle a vu la naissance d’une génération dorée de dramaturges dont l’empreinte a été marquante, a souligné l’artiste égyptien dans un entretien à la MAP à l’occasion de la journée mondiale du théâtre.

Pour recouvrer son aura d’antan, le théâtre égyptien doit s’appuyer sur l’esprit des années 60 et 70 du siècle dernier, et ce à travers le retour au téléthéâtre qui reflétait les aspirations et les peines du public, a jouté le comédien, notant que cette période a été marquée par une complémentarité théâtrale avec l’éclosion d’un parterre de metteurs en scène et de dramaturges disposant d’une maturité culturelle et d’une large connaissance des aspects de la culture mondiale, ce qui leur a permis de présenter des oeuvres théâtrales gravées à jamais dans les mémoires.

Cette étape a été marquée aussi par un essor sans précédent au niveau d’acteurs, dramaturges et de metteurs en scène, ce qui a permis la formation de plusieurs troupes de téléthéatre dans le but de produire le maximum de pièces qui restaient en tournée plusieurs jours voire deux semaines consécutives, a poursuivi l’artiste égyptien, qualifiant cette époque de “la période dorée du théâtre égyptien” avec l’avènement d’un téléthéâtre très populaire et d’acteurs et metteur en scène de renom tels Saad Eddin Wahba, Youssef Idriss, Numan Achour, Abderrahman Charkaoui, Michael Rouman, qui ont abordé en profondeur les différentes thématiques sociales, offrant ainsi des spectacles attractifs respectant l’intelligence du public.

Et de poursuivre, que les stars des années 80 et début 90, à leur tête Adil Imam, Mohamed Sobhi, Ahmed Badir et Samir Ghanem qui ont acquis une renommé dépassant les frontières de l’Egypte pour atteindre tout le monde arabe, sont l’aboutissement de l’expérience cumulée par leurs prédécesseurs notamment la génération des années 60.

Cet essor théâtral, a ajouté l’artiste égyptien, a été favorisé par le saut qualitatif du cinéma égyptien qui a insufflé une nouvelle dynamique au théâtre étant donné que la plupart des stars de la scène théâtrale ont brillé aussi sur le grand écran sans pour autant s’éloigner du théâtre en dépit de leurs nouveaux statuts de superstar acquis grâce au cinéma, citant dans ce sens Adil Imam, Samir Ghanem et Mohamed Sobhi.

Nabulsi, titulaire notamment d’une licence en arts du spectacle de l’université de Halouan et d’un master en mise en scène de l’université Ain Chams, a souligné que des efforts sont déployés actuellement pour promouvoir le théâtre afin de lui redonner son rayonnement d’antan, en faisant de cet art un moyen de divertissement porteur d’un message qui traite en profondeur les différentes thématiques.

D’après lui, la scène théâtrale s’est enrichie actuellement d’un parterre de jeunes comédiens qui oeuvrent à instaurer un théâtre moderne à même de redorer le blason de cette expression artistique qui était toujours le berceau des stars et acteurs de renom.

Dans ce sens, il a expliqué que la scène théâtrale est marquée actuellement par une dynamique imprimée par ces jeunes stars, notamment après les événements politiques qu’a connus l’Egypte depuis 2011, faisant part tout de même de sa crainte de voir cette dynamique s’estomper vu que la plupart des stars, aussi bien chevronnées que jeunes, se tournent vers le marché juteux du cinéma et des séries télévisées à l’exception de quelques fidèles artistes comme l’acteur Yahya Fakhrani.

La promotion du théâtre en Egypte passe forcement par le retour au téléthéâtre, l’intégration de cette matière dans le cursus scolaire, la programmation des tournées de troupes théâtrales dans les différents gouvernorats d’Egypte, outre le rôle des médias dans la vulgarisation de cette expression artistique et de l’Etat à travers l’allocation de subventions pour encourager les oeuvres théâtrales, a-t-il dit.