Le Roi Abdallah II de Jordanie se félicite de “l’appel d’Al Qods”, signé par SM le Roi et le Pape François

dimanche, 31 mars, 2019 à 11:32

Amman – Le Roi Abdallah II de Jordanie s’est félicité, dimanche, de l’appel d’Al Qods, signé samedi à Rabat par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François.

“Je salue l’initiative de ‘l’appel d’Al Qods’, lancée par mon frère Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François, pour souligner la place d’Al Qods Acharif en tant que symbole du vivre ensemble et du respect mutuel, et en tant que patrimoine humain”, a souligné le Souverain hachémite dans un tweet.

“Al Qods unit et ne désunit pas et nous sommes appelés à œuvrer, ensemble, pour qu’elle demeure un symbole de la paix”, a-t-il ajouté.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François ont procédé, samedi à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.