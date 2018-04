Le Royaume est un bel exemple de cohabitation entre les différentes religions (Grand Mufti de la RDC)

vendredi, 27 avril, 2018 à 20:26

Le mis en cause âgé de 36 ans, faisait l’objet d’un mandat de recherche international émis à son encontre par les autorités judiciaires américaines et diffusé par l’Interpol au niveau de tous les pays membres de cette organisation internationale, pour son implication présumée entre 2013 et 2016 dans une affaire de détournement de sommes colossales.