Le Sahara marocain hôte des fêtes du soleil à Jemappes

lundi, 11 juin, 2018 à 13:50

Bruxelles – La diversité culturelle du Sahara marocain dans toute sa splendeur a été l’hôte des fêtes du soleil organisées, dimanche à Jemappes en région wallonne.

Par un beau jour ensoleillé, les associations initiatrices de cet événement culturel ont pavoisé la place centrale de la ville du drapeau national et dressé des tentes et des chapiteaux où ils ont organisé un mariage sahraoui qui a été l’occasion pour un grand public belge de découvrir les traditions et coutumes des provinces du sud, les habits, la musique et les spécificités de la culture hassanie.

Pour Bouchaïb Samawi, membre de l’association «présence et action culturelle de Jemappes», cet événement est l’une de ces expressions multiples de toutes les composantes du peuple marocain dans sa diversité et de la fidélité au pacte de l’intégrité territoriale marocaine unie et indivisible.

“C’est aussi l’occasion pour les membres de la communauté marocaine de réitérer leur attachement à la mère-patrie et leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense des constantes de la Nation”, a ajouté M. Samawi dans une déclaration à la MAP.

Dans une ambiance de fête aux rythmes de chansons puisées dans le répertoire hassani, l’assistance a pu apprécier cet autre affluent de l’identité marocaine, ainsi que des produits d’artisanat des provinces du sud et les tenues traditionnelles propres à la région.

L’événement a également été l’occasion de souligner l’importance de la mission économique belge de haut niveau qui sera conduite au Maroc cette année.

Dans ce contexte, les atouts économiques des provinces du sud et les différents projets initiés dans le cadre de la coopération belge pour le développement ont été mis en exergue à cette occasion.