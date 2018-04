Le SIAM, une grand-messe à dimension panafricaine (Chami)

mardi, 24 avril, 2018 à 17:06

Meknès – Le Salon international de l’Agriculture au Maroc, qui est en sa 13è édition, est devenu une grand-messe des professionnels du secteur agricole à l’échelle du continent africain, a souligné, mardi à Meknès, le Commissaire du salon, Jawad Chami.

“En 13 ans, le SIAM, a réussi le pari de se positionner comme évènement phare du Maroc en général et de son agriculture en particulier. Au fil des éditions, il a acquis une dimension panafricaine de premier plan et est devenu la grand-messe des professionnels du secteur à l’échelle du continent réunissant plus de 1350 opérateurs et acteurs nationaux et internationaux, qui se retrouvent autour de thématiques d’intérêt capital pour l’agriculture”, a affirmé M. Chami.

Il a dans ce sens, relevé que ce rendez-vous annuel incontournable constitue une occasion de traiter de plusieurs thématiques, notamment l’innovation, l’agriculture solidaire, le développement durable, l’agro-business et les chaines de valeur, ce qui a permis, selon lui, de mettre en exergue les défis auxquels fait face le secteur agricole et agroalimentaire marocain et accompagner la dynamique insufflée par le Plan Maroc Vert dans ses deux phases.

Placé cette année sous le thème “Logistique et marché agricole”, le SIAM illustre davantage sa dimension internationale et l’évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert, aujourd’hui axée vers la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux, a fait remarquer M. Chami.

Et d’ajouter “nous accueillons cette année les Pays-Bas en tant que pays à l’honneur, un des fleurons de l’agriculture et de l’agro-industrie européenne notamment à l’export et un expert de la logistique, son modèle durable peut être une source d’inspiration et peut offrir des pistes pour penser agriculture nationale”.

S’agissant du programme de cet événement, M. Chami a annoncé l’organisation de plusieurs conférences et rencontres scientifiques, ainsi que la signature d’accords de partenariats lors des journées du SIAM qui seront marquées par d’importants moments d’échanges entre visiteurs et exposants.