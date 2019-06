Le souverain jordanien exprime sa gratitude à SM le Roi pour Ses positions honorables en soutien à Al Qods

mardi, 4 juin, 2019 à 9:31

Amman-Le Souverain hachémite, le roi Abdallah II de Jordanie a exprimé son estime et sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Ses positions honorables en soutien à Al Qods.

“Tout le remerciement et l’estime à mon frère et cousin, SM le Roi Mohammed VI, pour Ses positions concernant la Jordanie et Al Qods, et je suis fier de Ses positions au sujet des défis qui sont devant nous”, a déclaré le Souverain hachémite lors d’une rencontre, lundi soir, avec des membres des Waqfs et des églises d’Al Qods Acharif et des personnalités maqdessies, relayée par l’agence de presse jordanienne, se félicitant du niveau de coordination entre les deux pays à ce sujet.

Au cours de cette rencontre, le Roi Abdallah II a réaffirmé la ferme position de son pays concernant la cause palestinienne et Al Qods, la défense des droits légitimes et justes des frères palestiniens et le soutien à la résistance des Maqdessis.