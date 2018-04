Le théâtre Cristóbal Colón, un chef-d’œuvre architectural au cœur de Bogotá

jeudi, 5 avril, 2018 à 13:06

Par Mohammed BEN MESSAOUD

Bogotá – Situé au cœur du quartier historique de Bogotá, le théâtre Cristóbal Colón, haut lieu de l’art lyrique et chorégraphique colombien, est l’un des monuments historiques les plus emblématiques de la capitale de Colombie.

Construit entre 1885 et 1895 au moment où la Colombie avait adopté une politique d’ouverture visant à encourager notamment les Européens à venir s’installer sur son territoire, le théâtre Colón, comme l’appellent les Colombiens, est considéré comme l’une des maisons d’opéra les plus prestigieuses du point de vue architectural en Amérique Latine, aux côtés des théâtres Solís de Montevideo (Uruguay), Santa Ana de México, et le Théâtre Municipal de Santiago (Chili) et celui de Colón à Buenos Aires (Argentine).

Le théâtre Colón de Bogotá est aussi l’une des attractions touristiques incontournables de la capitale colombienne en raison de la splendeur et la finesse de son architecture néo-classique d’inspiration italienne.

Construit sur une superficie de 2.400 mètres carrés, sa façade, d’ordre dorique toscan, en pierre taillée, présente trois parties séparées par deux corniches, qui sont elles aussi en pierre.

Baptisé du nom du célèbre navigateur et explorateur italien Christophe Colomb (1451-1506), ce joyau architectural a été inauguré le 12 octobre 1892 pour célébrer le quatre centième anniversaire de la découverte de l’Amérique.

Le théâtre fut construit par l’architecte italien Pietro Cantini, qui travaillait alors à la construction du Capitole national de Colombie, siège du Congrès de la république (Parlement).

Pour construire ce haut lieu de la culture colombienne, deux théâtres de variété, le Maldonado et le Colisée Ramírez, ont dû être rasés pour laisser la place au futur théâtre, sur ordre du président de l’époque Rafael Núñez.

Les travaux d’embellissement et de décoration d’intérieur et d’extérieur ont été confiés à l’architecte suisse Luigi Ramelli, au sculpteur Cesare Sighinolfi et aux peintres Filipo Mastellari et Giovanni Menarini, tous les trois d’origine italienne.

Les 163 ouvriers ayant pris part aux travaux de construction de ce monument emblématique de la capitale colombienne avaient reçu une formation spécialisée dans une école des métiers du bâtiment, créée spécialement à cette fin.

Déclaré monument national par décret présidentiel en 1975, le théâtre qui peut accueillir jusqu’à 900 spectateurs, est composé de trois salles dont une principale, d’une capacité d’accueil de 908 places.

Le visiteur est frappé par la beauté des lieux notamment par le plafond de la coupole, orné d’une fresque représentant des muses grecques, réalisée par Mastellari et Menarini.

Quant à la salle Foyer, qui se trouve au deuxième étage de l’édifice, elle se distingue par son impressionnante décoration architecturale d’intérieur notamment ses pilastres, ses portes et ses fenêtres finement décorées et sculptées, outre les fresques magistrales du plafond.

Réservée aux concerts des petits orchestres et aux récitals et aux concerts de musique de chambre, cette salle peut accueillir de 150 à 200 personnes.

S’agissant de la salle Víctor Mallarino, elle est richement décorée de tapisseries du 19è siècle, conçues et fabriquées en Italie.

Le théâtre Colón se distingue également par son impressionnant rideau dont la confection qui a été confiée à l’artiste florentin Annibale Gatti, a duré un an.

D’une hauteur de 8,75 mètres et de 11,35 mètres de large, le rideau, confectionné à Florence, a été installé au théâtre le 22 février 1891.

Attraction touristique par excellence, ce monument culturel et architectural est inscrit depuis 2011 dans le circuit du tourisme culturel à Bogotá.

Considéré comme l’une des sept merveilles de Colombie, le théâtre Colón a également une valeur symbolique dans l’histoire moderne de la Colombie. C’est dans ce haut lieu de la culture et des arts scéniques que l’accord de paix entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) a été signé le 24 novembre 2016 par le président Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko” mettant fin à un conflit armé qui aura duré plus d’un demi-siècle.

Plus de 125 ans après sa construction, le théâtre Colón n’a rien perdu de son lustre et de sa magie et continue d’attirer chaque année des milliers de touristes de Colombie et des quatre coins de la planète, désireux de découvrir la beauté de ce joyau architectural.