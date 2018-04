Le théâtre de Thang Long de Hanoï : des marionnettes sur eau pour conter les légendes locales

jeudi, 12 avril, 2018 à 12:30

-Par Mohammed Benmassaoud-

Hanoï – Le théâtre de Thang Long, situé à la limite du vieux quartier de la capitale vietnamienne Hanoï dans le district de Hoan Kiem, donne vie à ses personnages sculptés sur bois évoluant sur une scène immergée pour raconter avec passion légendes locales et gloires d’antan.

Dans ce théâtre célèbre pour ses marionnettes qui évoluent sur une scène sous forme de plan d’eau, légendes vietnamiennes, dragons, scènes du quotidien et héros se côtoient et s’enchevêtrent pour donner un spectacle haut en couleur pour le grand plaisir d’un public conquis d’avance par la beauté de la scène et la qualité technique du mouvement des marionnettes qui semblent prendre vie le temps d’une représentation.

Fondé en 1969, le théâtre de marionnettes sur l’eau de Thang Long attire touristes étrangers et locaux avides de découvrir cet art vietnamien unique dans son genre qui prend forme au 10ème siècle dans le Delta du fleuve Mékong. Il est aujourd’hui l’un des rares théâtres traditionnels de marionnettes encore en activité au Vietnam.

Il est également réputé pour ses spectacles comiques et attrayants rythmés par un orchestre de musique traditionnelle vietnamienne. Le théâtre a tellement de succès et de notoriété qu’il faut réserver sa place plusieurs jours à l’avance pour pouvoir admirer les aventures fantasques des marionnettes.

Les marionnettistes, qui donnent vie aux personnages fabriqués à la main en bois laqué, prennent place dans l’eau, juste derrière les marionnettes cachés par un écran fin de bambou, d’où ils manipulent avec agilité les personnages en bois à l’aide d’une longue canne immergée.

Le Théâtre de marionnettes sur l’eau de Thang Long a été reconnu en septembre 2013 par l’Organisation des records d’Asie (ARO) en tant que seul du genre à proposer jusqu’à six représentations par jour tout au long de l’année, y compris les jours fériés.

Il est le théâtre le plus emblématique de la capitale vietnamienne qui jouit d’un succès et d’un engouement auprès des touristes étrangers et des vietnamiens, en particulier auprès des enfants.

Le théâtre de Thang Long, qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans, est devenu une véritable institution artistique qui perpétue comme il se doit le patrimoine millénaire des marionnettes sur eau, un art typique de la culture vietnamienne qui continue à émerveiller et à rayonner au-delà des frontières.