Le Théâtre municipal de Santiago, la fabrique d’art qui allie tradition et valeur historique et patrimoniale inégalée

vendredi, 27 avril, 2018 à 13:27

Par Brahim Salaheddine AMHIL.

Santiago – Le Théâtre municipal de Santiago, un joyau architectural inauguré le 17 septembre 1857, se dresse au cœur de la capitale Santiago en temple mondain de l’art et de la tradition du Chili.

Avec des représentations théâtrales et des concerts d’opéra, symphoniques, de ballet et de musique de chambre, ce bâtiment de style néo-classique français avait gratifié son public lors de son inauguration d’une représentation de l’Opéra Ernani, de Giuseppe Verdi, jouée par une compagnie italienne.

Le théâtre, classé patrimoine national depuis 1974, a dû subir une série de travaux de restauration suite au violent séisme de février 2010.

Après plus d’un siècle et de demi, d’incendies et de tremblements de terre, le Théâtre municipal de Santiago, vieil immeuble de style néoclassique français, a résisté au tremblement de terre de 2010, qui avait atteint une magnitude de 8,3 à Santiago, et 8,8 à son épicentre, dans la région de Bio Bio (sud), provoquant l’évacuation d’un million de personnes.

La région de Coquimbo a été la plus touchée par ce sinistre, qui a causé quinze morts, 2.500 maisons détruites et 30.000 sans-abri.

Avec sa légendaire salle principale de 1.500 places, surplombée d’un lustre géant de 1.200 kilos orné de velours rouge, ce précieux édifice néoclassique conserve des reliques, des histoires et diverses anecdotes.

L’élégante décoration intérieure, de style baroque, rappelle le passage de plusieurs présidents de la République et de différentes personnalités comme Benjamín Vicuña Mackenna et sa nièce Teresa Zañartu, qui est morte d’un crime passionnel dans le Foyer de la rue Agustinas, celle là même où se dresse ce prestigieux édifice.

Au fil des ans, et tout en intégrant les institutions culturelles importantes telles que l’Orchestre Philharmonique (1955), le Ballet de Santiago (1959) et le Chœur du Théâtre municipal (1962), le théâtre est considéré comme l’un des vestiges architecturaux du centre historique de Santiago.

Il a accueilli sur ses planches de grands personnages, comme les danseurs Rudolf Noureev, Mikhail Baryshnikov et Anna Pavlova, les chanteurs Ramón Vinay et Plácido Domingo, les pianistes Arthur Rubinstein et Claudio Arrau, les violonistes Yehudi Menuhin et Isaac Stern et les actrices Sarah Bernhardt et Adelaida Ristori.

Dans sa mystique temporelle, “El Municipal” comme il est affectueusement appelé par les Chiliens, garde dans ses coulisses les souvenirs de grandes représentations qui ont marqué la vie culturelle du pays dans les années 1920.

Sa salle de spectacle est en soi une merveille offrant un plaisir incomparable grâce notamment à son plafond qui ne laisse personne indifférent avec ses illustrations allégoriques représentant la musique, la danse, la tragédie et la comédie, peint sur toile ni plus ni moins qu’à Rome, et qui est entourée d’une décoration baroque qui en fait un endroit de rêve.

Le Théâtre municipal de Santiago est non seulement l’un des monuments les plus importants du Chili, mais il est également un bâtiment d’une valeur historique, architecturale et patrimoniale inégalée.

Des visites guidées sont organisées afin d’initier une première approche de ce lieu pour ceux qui ne font pas partie du public fidèle et des touristes de passage.

Ce monument national a été victime de trois tremblements de terre et de deux incendies, mais il conserve encore sa magie intacte en offrant à ses visiteurs un voyage dans le temps une fois passée l’une des trois portes d’entrée du Théâtre municipal de Santiago.