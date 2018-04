Le Théâtre national Dona Maria II, un des repères de l’histoire culturelle du Portugal

lundi, 9 avril, 2018 à 11:12

Par Hasnaa ELAKKANI

Lisbonne, Situé sur la fameuse Place du Rossio de la vieille ville de Lisbonne, le Théâtre national Dona Maria II est l’un des lieux emblématiques qui ont marqué l’histoire culturelle du pays et contribué à la modernisation de la société portugaise.

Motivé par le souci de promouvoir la dramaturgie portugaise, se dédiant exclusivement au théâtre déclamé en portugais, le Théâtre national a été inauguré le 13 avril 1846, à l’occasion du 27ème anniversaire de la reine D. Maria II, passionnée de cet art.

A la suite de la Révolution du 9 septembre 1836, le puissant ministre Passos Manuel a chargé, par décret royal, l’écrivain et homme politique Almeida Garrett de penser au théâtre portugais dans sa globalité et de présenter un plan pour la fondation et l’organisation d’un théâtre national, qui devait “contribuer à la civilisation et à la perfection morale de la nation portugaise”.

Dans ce même décret, Almeida Garrett a été chargé de créer l’Inspection générale des théâtres nationaux et des spectacles et du Conservatoire général d’art dramatique, d’instituer des Prix de la dramaturgie et de réguler le droit d’auteur.

En outre, l’idée de créer cet édifice est née de la volonté de certains hommes de lettres de mettre sur le même pied d’égalité le Portugal avec les autres pays de l’Europe qui avaient déjà leurs théâtres nationaux qui présentent des œuvres adaptées à leur réalité.

Le fait de trouver un modèle et un répertoire dramaturgique national, c’est-à-dire un théâtre national, était une question non seulement culturelle et, surtout, politique mais aussi un sujet étroitement lié à l’indépendance même de la nation, qui venait de sortir d’une période de turbulences après les invasions françaises et la guerre civile.

Bâti sur des plans de l’architecte néoclassique italien Fortunato Lodi, le Théâtre National a été construit sur les vestiges d’un ancien siège de l’Inquisition qui avait été ravagé dix ans plus tôt par un incendie.

Un des meilleurs représentants de l’influence du néo-palladianisme à Lisbonne, l’édifice possède une magnifique façade, composée principalement d’un portique de six colonnes ioniques supportant un fronton triangulaire. Le tympan est décoré de bas-reliefs représentant Apollon et les Muses, tandis que le fronton est surmonté d’une statue du dramaturge de la Renaissance Gil Vicente (v. 1464-v. 1536), considéré comme le père du théâtre portugais.

Le théâtre Dona Maria II est considéré comme le plus important de Lisbonne, non seulement grâce à la monumentalité de l’espace mais aussi grâce à l’excellence de ses pièces. Il s’agit de l’une des plus grandes scènes au Portugal où se sont produits les meilleurs textes mondiaux.

Quasiment détruit par un incendie en 1964 et rouvert au public en 1978, le monument se trouve en très bon état de conservation. Il propose des visites guidées pour faire découvrir ce qui se passe de l’autre côté de la scène à savoir les loges, les ateliers de costumes et les décors, en plus d’une librairie spécialisée en théâtre et autres arts du spectacle.