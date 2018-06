Le traitement du phénomène de la fraude lors des examens doit être intégré et global (M. Samadi)

vendredi, 8 juin, 2018 à 12:19

.-Propos recueillis par Hosna Afaino-.

Rabat – Le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi, a affirmé que l’approche répressive de lutte contre la fraude lors des examens doit être intégrée et globale et doit tenir compte des dimensions éducative, juridique et médiatique, appelant à la mobilisation des efforts de toutes les parties concernées .

Le phénomène de la fraude, d’un point de vue pédagogique, est la conséquence de l’absence de certaines valeurs sociétales telles que l’honnêteté, l’intégrité, la compétence et la responsabilité, a souligné M. Samadi dans un entretien à la MAP.

Parmi les principaux risques liés au phénomène de la tricherie, le manque d’égalité des chances et la détérioration de la qualité de la formation, ayant des conséquences psychologiques, pédagogiques et culturelles dangereuses de génération en génération et qui touchent les différentes catégories sociales, a-t-il ajouté.

En plus de l’approche juridique et répressive et du rôle de sensibilisation et de communication des médias et de la société civile dans la lutte contre la fraude, il incombe de revoir le modèle d’évaluation qui se base sur la mémoire et sur la rétention, a-t-il fait savoir, notant que ce nouveau modèle doit reposer sur l’évaluation des compétences, notamment sur les connaissances cognitives (l’esprit d’analyse, de synthèse, de critique…), et les capacités motrices, aussi diverses soient-elles.

Il a par ailleurs souligné la nécessité de diversifier les outils de formation afin de permettre aux étudiants d’acquérir les différentes compétences cognitives et techniques, et de réviser le système éducatif, les programmes ainsi que la formation des enseignants dans le cadre des rapports hiérarchiques liant entre les différents maillons du système éducatif, ajoutant que l’enseignant représente le maillon le plus fort/faible du système éducatif.

Concernant le programme éducatif, M. Samadi a appelé à alléger les leçons et à se consacrer aux compétences, aux pratiques ainsi qu’aux valeurs, dans le cadre du nouveau modèle d’évaluation, soulignant que le système d’évaluation est une consécration au long parcours auquel contribue notamment les enseignants, la formation des enseignants et le programme éducatif.

“A partir de cette vision globale, le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique a présenté, dans sa vision stratégique 2015-2030, une perspective globale sur la réforme du système d’éducation, de formation et de recherche scientifique”, a-t-il expliqué.

Cette vision stratégique de moyen terme qui se base sur 4 piliers à savoir, l’école de l’équité, l’égalité des chances, la discrimination positive au profit des zones précaires et la promotion de l’éducation pré-scolaire, devra contribuer à la baisse de la fraude dans les examens, grâce à un plan progressif visant à améliorer la qualité de la formation dans le système éducatif, a-t-il fait noter.