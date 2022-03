Le leadership continental du Maroc a fait de lui le 1er partenaire régional des États-Unis (politologue)

mercredi, 30 mars, 2022 à 20:11

Rabat – Le leadership du Maroc en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine à l’échelle continentale a fait de lui le premier partenaire régional des États-Unis d’Amérique, a souligné le politologue Mustapha Tossa.

Intervenant lors de l’émission “Thème du jour” sur Medi1 TV, M. Tossa a indiqué que Rabat et Washington cherchent à consolider un partenariat stratégique aux enjeux multiples et une alliance profonde et précieuse, notant que les administrations US successives, républicaines soient-elles ou démocrates, sont unanimes quant à la nécessité de renforcer les relations avec le Maroc.

Il a ajouté que les fréquentes visites de responsables américains au Maroc représentent une reconnaissance du rôle stratégique du Royaume dans de nombreuses questions d’intérêt international, particulièrement la lutte anti-terrorisme, l’immigration clandestine et la protection de l’environnement.

Selon l’expert, la participation du Maroc au “Sommet du Néguev” démontre concrètement que les États-Unis d’Amérique misent sur Rabat en tant qu’acteur régional dans la gestion de nombreuses crises.

Il a ensuite relevé que le Maroc récolte les fruits de 20 ans de diplomatie sage et courageuse, menée sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, notant que cette diplomatie marquée de professionnalisme a atteint un niveau qui lui permet d’établir divers partenariats avec les États-Unis d’Amérique sans impacter sa relation multifacette avec l’Union européenne.