Sous le leadership Royal, le Maroc est un défenseur clé de la cause palestinienne et de la paix au Proche-Orient (Universitaire US)

dimanche, 16 mai, 2021 à 14:00

Washington – Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le Maroc est un défenseur clé de la cause palestinienne et de la paix au Proche-Orient, a affirmé l’universitaire maroco-américain et vice-président aux Affaires mondiales de l’université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

L’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit des Palestiniens, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, “s’inscrit à la fois dans le cadre du soutien constant du Maroc à la cause palestinienne légitime, et d’un engament permanent en faveur d’une solution juste et globale au Proche-Orient, basée sur la solution à deux États”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, M. Majid, qui est également le directeur du Campus de Tanger de l’Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de plusieurs ouvrages de politique et d’histoire.

L’universitaire a estimé que face à l’escalade actuelle, le rôle du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est “primordial” pour mettre un terme au cycle de violences et relancer les négociations en vue d’un règlement juste et global de la question palestinienne, basée sur la solution à deux États vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, à travers la création d’un État palestinien indépendant aux frontières de 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale.

“Comme toujours, le Maroc agit à la fois sur le front humanitaire et politique en soutien aux droits légitimes du peuple palestinien et pour une paix juste et durable dans la région”, a-t-il relevé.

SM le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

La décision Royale s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.