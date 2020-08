Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc est un leader en Afrique et un partenaire fiable (site d’information azéri)

lundi, 3 août, 2020 à 12:43

Bakou – Le Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a accompli d’importantes réalisations, faisant du Royaume un leader en Afrique et un partenaire fiable, a indiqué le site d’information azéri « Eurasia Diary ».

Dans un article intitulé « Fête du Trône au Maroc, des réformes et de grands progrès », le journal souligne que le Royaume a accompli, sous le leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, des réalisations majeures dans divers domaines et dispose de potentialités faisant du Royaume un pays africain leader et un partenaire crédible.

« Le Maroc, qui célèbre le 21ème anniversaire de la Fête du Trône, un événement qui illustre les liens indéfectibles entre le Trône et le peuple, a réalisé sous le règne du Souverain de nombreuses réformes politiques, économiques, sociales, ainsi que dans les domaines de l’environnement, la justice et les droits de l’Homme », note le journal.

La modernisation de l’économie, l’égalité de genre, la lutte contre la pauvreté et le développement des infrastructures ont été, au cours des deux dernières décennies, des priorités nationales, faisant du Royaume le leader de l’industrialisation en Afrique, particulièrement dans le domaine aéronautique, relève la même source.

La politique sage et perspicace de Sa Majesté le Roi et les réformes importantes mises en œuvre renforcent la position du Maroc au plan international et l’attractivité des investissements étrangers, a souligné « Eurasia Diary », précisant que le Maroc est aujourd’hui un hub de transport et de logistique en Afrique.

S’agissant de la situation liée à la pandémie de covid-19, le site relève que le Maroc a adopté une stratégie proactive avec des mesures concrètes pour faire face aux répercussions socio-économiques de la pandémie, notamment en injectant 12,8 milliards de dollars dans l’économie nationale, ce qui illustre l’intérêt particulier que le Souverain porte à la santé du citoyen marocain.

Le journal a également rappelé la mise en place, conformément aux Hautes Instructions Royales, d’un Fonds spécial de gestion de la pandémie destiné notamment à enrayer la propagation de la pandémie, soutenir les secteurs économiques touchés et garantir l’emploi en préservant le pouvoir d’achat des familles marocaines.

Le journal a de même mis en avant l’initiative de Sa Majesté le Roi d’acheminer des aides médicales à de nombreux pays africains, notamment des masques de protection et des matériaux et équipements médicaux afin de les aider à faire face à la pandémie.

S’agissant de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, le journal rappelle que plusieurs pays africains ont ouvert des consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, confirmant l’intérêt que portent ces pays au développement de la coopération bilatérale avec le Maroc dans divers domaines, relevant dans ce même cadre le soutien croissant d’autre pays comme le Brésil, Le Salvador, le Chili, le Suriname et la République dominicaine à l’initiative marocaine d’autonomie et à la marocanité du Sahara.

De son côté, le journal ‘’Azvision’’ affirme que le Maroc, sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, a enregistré un important développement politique marqué par une démocratie profonde et la modernité tout en restant attaché à son authenticité.

Le journal électronique azéri a souligné que le Maroc a accompli d’importantes réalisations depuis l’accession de Sa Majesté le Roi au Trône, comme en atteste notamment l’élan de développement qualitatif que connait le Royaume et son développement politique important en matière de consolidation de la démocratie et de modernité.

L’auteur de l’article Gunel Ibrahimova, rappelle que l’adoption de la Constitution de 2011 constitue l’une des réalisations majeures menées sous le règne de Sa Majesté le Roi.

Le journal écrit, que depuis Son intronisation, Sa Majesté le Roi a fait du développement humain et de la lutte contre la pauvreté, une priorité de la politique sociale, notant que le Maroc connait, sous l’impulsion du Souverain, une dynamique de développement tous azimuts grâce aux réformes profondes mises en œuvre.

Le journal souligne que SM le Roi a affirmé dans le discours à l’occasion du 21e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, que tous les projets et toutes les initiatives engagées ont une double finalité complémentaire, la promotion du développement et l’instauration de la justice sociale, ajoutant que le Souverain a appelé au lancement au cours des cinq prochaines années, du processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains.

Le journal a de même mis en avant la décision de Sa Majesté le Roi d’initier un plan ambitieux de relance économique, ainsi que le fonds spécial pour faire face aux répercussions sanitaires, économiques et sociales de la pandémie de covid-19.

Au volet économique, le journal a indiqué que le Maroc a investi massivement dans les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, faisant du Royaume une plaque tournante du transport et un hub logistique au plan africain et à l’échelle internationale.

Le journal azéri n’a pas manqué de souligner les progrès significatifs réalisés par le Maroc dans le domaine de l’environnement, grâce à la mise en place de projets d’envergure dans le domaine des énergies renouvelables citant notamment La centrale solaire Noor, considérée comme le parc éolien le plus grand du continent africain, relevant que le Royaume a misé sur l’éolien et le solaire avec un objectif de porter leur part à 52 % d’ici 2030.