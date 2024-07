Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc s’érige en modèle de coexistence et d’altérité (Moratinos)

mardi, 23 juillet, 2024 à 10:39

Nations Unies (New York) – Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, s’impose en tant que modèle de coexistence et d’altérité, à l’échelle aussi bien régionale qu’internationale, a affirmé le Haut représentant pour l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), Miguel Ángel Moratinos.

“Le Maroc a joué, joue et va sans doute continuer à jouer un rôle essentiel” dans la promotion des vertus du vivre-ensemble, de la culture du respect mutuel et de la tolérance dans le monde, a souligné M. Moratinos dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône.

Dans ce contexte, il a rappelé la tenue en novembre 2022 à Fès du 9ème Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, une première en terre africaine pour cet événement d’envergure.

“On a eu le privilège il y a près de deux ans à Fès, et pour la première fois en Afrique, de tenir le Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies”, s’est-il félicité, soulignant que ce Forum a été marqué par un message de haute portée adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants.

Le message Royal a donné un aperçu sur l’apport du Maroc, au fil de l’Histoire, à la promotion des valeurs de tolérance et de vivre-ensemble, a indiqué le responsable onusien, relevant que l’ancrage de cette culture de coexistence se manifeste concrètement dans la société marocaine et sert de “modèle et de référence pour d’autres initiatives aux plans régional et international”.

Il a précisé que le message adressé par SM le Roi au Forum de Fès a été “un guide et un phare pour inspirer les activités et les travaux de l’Alliance des civilisations”, ajoutant qu’il a permis à l’Alliance de continuer d’élaborer toute une stratégie qui sera présentée lors de son prochain Forum prévu, cette année, à Lisbonne (Portugal).

Selon M. Moratinos, l’objectif ultime de cette action commune est “de poursuivre ensemble avec l’aide et la contribution essentielle et fondamentale” du Maroc, les efforts visant à édifier un monde meilleur où prévalent les idéaux du respect et de la coexistence.