Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc s’érige en “partenaire stratégique” des pays du Sud (Vice-président du Salvador)

samedi, 27 juillet, 2024 à 12:17

San Salvador – Sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’érige en “acteur de premier plan” sur la scène africaine et en “partenaire stratégique” pour les pays du Sud, a affirmé le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa.

“Grâce à la Vision Royale éclairée, le Maroc a consolidé sa dynamique de développement social et économique”, a souligné M. Ulloa dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la glorieuse Fête du Trône, ajoutant que la stratégie marocaine de développement tous azimuts a fait du Royaume “l’un des pays les plus avancés” dans sa région, à la faveur des réformes menées notamment sur les plans politique, économique et social.

Il a, d’autre part, assuré que le Salvador veille au renforcement de ses relations politiques, diplomatiques et économiques avec le Maroc, rappelant “le soutien continu et ferme” de son pays à l’intégrité territoriale du Royaume et à sa “pleine souveraineté sur ses provinces du Sud”.

Par ailleurs, M. Ulloa a souligné que l’ouverture par le Salvador de sa représentation diplomatique et consulaire à Rabat en 2022, la première en Afrique, a constitué un événement diplomatique majeur, mettant en avant l’importance de l’accord de coopération signé entre les deux pays pour consolider leur partenariat “dynamique et porteur”.

Il a, en outre, salué les efforts déployés par le Maroc pour soutenir le développement des pays du Sud, notamment l’Initiative Atlantique de Sa Majesté le Roi, qui ouvre la voie à la consolidation de l’intégration économique régionale et à l’émergence d’un environnement propice à la croissance et au développement durable.